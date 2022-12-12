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КХЛ

12 декабря, 11:21

Савиков поделился эмоциями от участия в Матче звезд КХЛ

Виктория Кравченко
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Защитник Егор Савиков рассказал о впечатлениях от Матча звезд КХЛ. Он играл в составе команды дивизиона Боброва.

«Это неожиданно. После победного матча за клуб мне партнеры сказали, что меня выбрали. Конечно, обрадовался. Эмоции самые положительные. Еще маленьким смотрел Матчи звезд, конкурсы и саму игру. Было круто сменить обстановку. Встретиться с друзьями», — цитирует Савикова Metaratings.ru.

11 декабря сборная дивизиона Боброва одержала победу в Матче звезд КХЛ-2022.

В игре за третье место команда дивизиона Тарасова обыграла соперников из дивизиона Чернышева (11:10 Б).

Источник: https://metaratings.ru/blog/zashchitnik-spartaka-savikov-o-matche-zvezd-spartake-rotenberge/
КХЛ
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