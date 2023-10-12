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Сегодня, 13:41

Савиков — о неудачном старте ЦСКА: «На них все настраиваются серьезно и выдают лучшие матчи»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Егор Савиков поделился эмоциями от победы над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (5:3).

«Приятно побеждать на нашей домашней арене. Сегодня собралось много болельщиков. Хочется, чтобы так на каждый матч приходили и гнали нас вперед. При такой поддержке ноги бегут быстрее, катишься лучше и открывается второе дыхание», — приводит Metaratings.ru слова Савикова.

Также он предположил, с чем связан неудачный старт сезона московских армейцев.

«На ЦСКА настраиваются все серьезно, как на обладателей Кубка Гагарина. Возможно, многие команды против них выдают свои лучшие матчи, поэтому у армейцев такой старт», — добавил хоккеист.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 18 матчах. ЦСКА идет на 7-й позиции, в активе армейцев 17 очков в 17 играх.

14 октября красно-белые сыграют на выезде с «Торпедо». ЦСКА в этот же день встретится с «Сочи».

Источник: https://metaratings.ru/news/savikov-neudachnyi-start-cska-na-nikh-vse-nastraivayutsya-kak-na-chempionov-i-vydayut-luchshie-matchi-293969/
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