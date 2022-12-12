Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

12 декабря, 11:32

Савиков рассказал об изменениях в «Спартаке» с приходом Гришина

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Егор Савиков рассказал, что изменилось в московском клубе с приходом нового главного тренера Игоря Гришина.

«Многое изменилось. Другие тренировки, другие упражнения. Стали играть в более атакующий хоккей. Стало больше игры с шайбой, чаще угрожаем воротам. Еще, может быть, Гришин привнес больше уверенности. Отсюда стало больше моментов и голов. Тренировочный процесс классный. Переносим его на игру: одна победа, другая — и уже совсем другой настрой и голова легкая», — цитирует Metaratings.ru.

Гришин возглавил «Спартак» 12 ноября 2022 года. Клуб занимает 6-е место в Западной конференции.

Источник: https://metaratings.ru/blog/zashchitnik-spartaka-savikov-o-matche-zvezd-spartake-rotenberge/
ХК Спартак (Москва)
2
2
Читайте также
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
Спортсмены решили поменяться женами и детьми. И стали намного счастливее?
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Савиков поделился эмоциями от участия в Матче звезд КХЛ

Савиков назвал классным тренировочный процесс при Гришине