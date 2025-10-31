Савиков удивлен низким местом СКА в таблице КХЛ

Защитник СКА Егор Савиков поделился мнением о положении петербургского клуба в таблице Западной конференции КХЛ. Команда с 20 очками занимает 9-ю строчку.

«Я удивлен, что СКА так низко находится в таблице. На тренировке я вижу, что в команде присутствует рабочая этика, все ребята трудятся. Наверное, поэтому сейчас победы и пришли. Конечно, следил за КХЛ на старте сезона, в том числе и за СКА. Возможно, команде немного не везло в некоторых моментах, это бывает. Все приходит через работу», — цитирует Савикова ТАСС.

31 октября СКА сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом».