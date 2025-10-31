Видео
31 октября, 12:50

Савиков удивлен низким местом СКА в таблице КХЛ

Защитник СКА Егор Савиков поделился мнением о положении петербургского клуба в таблице Западной конференции КХЛ. Команда с 20 очками занимает 9-ю строчку.

«Я удивлен, что СКА так низко находится в таблице. На тренировке я вижу, что в команде присутствует рабочая этика, все ребята трудятся. Наверное, поэтому сейчас победы и пришли. Конечно, следил за КХЛ на старте сезона, в том числе и за СКА. Возможно, команде немного не везло в некоторых моментах, это бывает. Все приходит через работу», — цитирует Савикова ТАСС.

31 октября СКА сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом».

Источник: ТАСС
4

  • Павел Заблоцкий

    Команда собрана с нуля после ухода Ротенберга... но вам сие не ведомо... как и то что состав у СКА не выдающийся что бы всех выносить в одну калитку...

    31.10.2025

  • Павел Заблоцкий

    :joy::joy::joy:

    31.10.2025

  • Константин Мишин

    верните Роттенберга и победы придут :)))

    31.10.2025

  • МАО

    Какой тренер, такое и место.

    31.10.2025

