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12 декабря, 13:33

Савиков заявил, что для него большая честь быть вызванным в сборню России по хоккею

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского «Спартака» Егор Савиков отреагировал на вызов в сборную России для участия в Кубке Первого канала.

«Рад приглашению, большая честь. Не скажу, что сильно удивился. Ходили разговоры, первым узнал от родственников. Далее поздравили все остальные, партнеры в том числе. Для меня это не только приятный момент, но и ответственность. Надо продолжать усердно работать, не останавливаться», — приводит слова Савикова Metaratings.ru.

В Кубке Первого канала примут участие сборные России, Белоруссии и Казахстана. Турнир пройдет с 15 по 18 декабря в Парке легенд на Автозаводской.

Источник: https://metaratings.ru/news/khokkeist-spartaka-savikov-podelilsya-vpechatleniyami-ot-vyzova-v-sbornuyu-rossii-1437296/
Хоккей
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