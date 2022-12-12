Савиков заявил, что для него большая честь быть вызванным в сборню России по хоккею

Защитник московского «Спартака» Егор Савиков отреагировал на вызов в сборную России для участия в Кубке Первого канала.

«Рад приглашению, большая честь. Не скажу, что сильно удивился. Ходили разговоры, первым узнал от родственников. Далее поздравили все остальные, партнеры в том числе. Для меня это не только приятный момент, но и ответственность. Надо продолжать усердно работать, не останавливаться», — приводит слова Савикова Metaratings.ru.

В Кубке Первого канала примут участие сборные России, Белоруссии и Казахстана. Турнир пройдет с 15 по 18 декабря в Парке легенд на Автозаводской.