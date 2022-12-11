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КХЛ

11 декабря, 15:15

Сборная дивизиона Боброва одержала победу в Матче звезд КХЛ-2022

Алина Савинова
Хоккеисты сборной дивизона Боброва.
Фото photo.khl.ru
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Сборная дивизиона Боброва обыграла сборную дивизиона Харламова в финале Мачта звезд КХЛ-2022 — 7:6.

В составе дивизиона Боброва заброшенными шайбами отметились Артем Жуков, а также Дамир Жафяров, Александр Никишин и Дмитрий Яшкин, оформившие дубли в этой встрече.

Среди хоккеистов, представляющих дивизион Харламова, голы забил Никита Трямкин, Николай Голдобин оформил дубль, а Роман Канцеров сделал хет-трик.

Ранее в игре за третье место победу одержала сборная дивизиона Тарасова, которая в серии буллитов переиграла сборную дивизиона Чернышева (11:10 Б).

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