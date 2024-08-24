Олимпийская сборная России и «Куньлунь» встретятся на турнире имени Николая Пучкова в субботу, 24 августа. Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, начало матча — в 15:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Старт Триумф». Трансляция начнется за пять минут до матча.

Турнир имени Пучкова проходит с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге в Хоккейном городе и в Ледовом дворце. В соревновании также принимают участие СКА, «Северсталь», «Сочи» и «Ак Барс».

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.