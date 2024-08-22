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Сегодня, 10:10

Сборная России — «Сочи»: смотреть трансляцию матча турнира Пучкова

Олимпийская сборная России сыграет с «Сочи» на турнире Пучкова
Александр Иткин
редактор интернет отдела
«Сочи».
Фото ХК «Сочи»
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Олимпийская сборная России сыграет с «Сочи» в первом матче турнира имени Николая Пучкова в Хоккейном городе в четверг, 22 августа. Начало встречи — в 11.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Старт Триумф». Трансляция начнется за пять минут до игры.

Турнир имени Пучкова пройдет с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге в Хоккейном городе и в Ледовом дворце. В соревновании также примут участие СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар» и «Северсталь».

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.

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