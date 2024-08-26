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Сегодня, 17:36

Сборная России U23 обыграла «Ак Барс» в турнире Пучкова

Алина Савинова
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Сборная России U23 одержала победу над «Ак Барсом» в матче на турнире Николая Пучкова — 4:2.

Голы российской команды забили Егор Морозов, Денис Комков, Даниил Лазутин и Владислав Романов (в пустые ворота). У клуба из Казани в этой встрече отличились Ильдан Галеев и Расим Шакиров.

29 августа сборная России сыграет против СКА. «Ак Барс» провел свой последний матч на турнире.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

Россия U23 — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Морозов — 1 (бол., Бровкин, Кузьмин), 9:01 — 1:0. Галеев — 1 (Жулин), 10:52 — 1:1. Комков — 2 (Морозов, Бровкин), 23:35 — 2:1. Шакиров — 1 (Бабенко), 48:10 — 2:2. Лазутин — 2 (Демидов, Коромыслов), 49:57 — 3:2. Романов — 1 (п.в.), 59:15 — 4:2.

Вратари: Попов — Мифтахов (58:41 — 59:15).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 29 (6+11+12) — 34 (7+18+9).

Судьи: Кочетов, Ромасько.

26 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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