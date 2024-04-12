Сборная Словакии не вызовет игроков из КХЛ на чемпионат мира

Словацкие хоккеисты, выступающие в КХЛ, не будут вызваны в состав сборной на чемпионат мира-2024.

Об этом сообщил исполнительный комитет Словацкого хоккейного союза по итогам заседания. Сообщается, что это решение было принято в связи с тем, что игроки, которые выступают в КХЛ, недоступны для национальной команды перед пиком сезона.

«В исполкоме верят, что тренерам удастся собрать сильнейшую команду, которая порадует болельщиков на чемпионате мира, заставит забыть о разногласиях в обществе и сплотит нацию, как это неоднократно было в прошлом», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Чемпионат мира-2024 пройдет в Праге и Остраве (Чехия) с 10 по 26 мая.