Щитов: «Фальковский усилит «Ак Барс», он вышел на другой уровень»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от выступлений защитника Степана Фальковского за «Ак Барс».

«Я давно наблюдаю за Степаном Фальковским. Считаю, что он усилит «Ак Барс». Высокий и габаритный защитник. Раньше он не так хорошо владел навыками катания, но потом вышел на другой уровень. У Степана достаточно неплохие руки, да и коньками неплохо овладел. Он может подключиться к атаке, у него хороший бросок. Я думаю, это тот защитник, которого не хватало «Ак Барсу». Он может раскрыться в этой команде и помочь ей в большинстве», — сказал Щитов «РБ Спорт».

Фальковский перешел из СКА в «Ак Барс» в обмен на защитника Дмитрия Юдина. В текущем сезоне белорусский игрок обороны провел 30 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.