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Сегодня, 20:20

Щитов: «Фальковский усилит «Ак Барс», он вышел на другой уровень»

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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от выступлений защитника Степана Фальковского за «Ак Барс».

«Я давно наблюдаю за Степаном Фальковским. Считаю, что он усилит «Ак Барс». Высокий и габаритный защитник. Раньше он не так хорошо владел навыками катания, но потом вышел на другой уровень. У Степана достаточно неплохие руки, да и коньками неплохо овладел. Он может подключиться к атаке, у него хороший бросок. Я думаю, это тот защитник, которого не хватало «Ак Барсу». Он может раскрыться в этой команде и помочь ей в большинстве», — сказал Щитов «РБ Спорт».

Фальковский перешел из СКА в «Ак Барс» в обмен на защитника Дмитрия Юдина. В текущем сезоне белорусский игрок обороны провел 30 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.

Источник: «РБ Спорт»
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