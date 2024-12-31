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Сегодня, 14:35

Щитов: «Карпухин раскроется в СКА, если на него не будет давления»

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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился своим видением перспектив защитника Ильи Карпухина в СКА.

«Сложно что-либо говорить про перспективы игроков, которые приходят в систему СКА. Неизвестно, как они там раскроются. Понятно, что эти ребята прогрессируют и добавляют в технике. В Питере хотят, чтобы они укрепили и зацементировали оборону, чтобы команда много не пропускала. Возможно, Карпухин хорошо раскроется и станет ключевым игроком, если на него не будет оказываться много давления. Думаю, у него получится. Но все зависит от того, как он адаптируется. Илья долго играл в родной команде в Челябинске. Как он втянется в новый коллектив?», — сказал Щитов «РБ Спорт».

Карпухин перешел из «Трактора» в СКА в обмен на нападающего Василия Глотова. В текущем сезоне Илья провел 39 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал семь результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
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