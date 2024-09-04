Щитов: «Воробьеву придется серьезно поработать и доказать свою состоятельность в ЦСКА»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил шансы ЦСКА завоевать Кубок Гагарина под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева.

«Воробьев — хороший тренер, это все знают. Не зря его подписали в ЦСКА. К фаворитам можно отнести клубы, у которых приличный бюджет и кто имеет хороших, мастеровитых игроков в составе. Сложно сказать, смогут ли армейцы сразу завоевать Кубок Гагарина. Конкурентов много. Воробьеву придется серьезно поработать и доказать свою состоятельность. Клуб на него возлагает большие надежды. Думаю, Воробьев быстро сможет привить свою систему игрокам», — цитирует Щитова Legalbet.

Ранее Воробьев возглавлял СКА и «Металлург», с которым в 2016 году выиграл Кубок Гагарина, а также доходил до финала в сезонах-2016/17 и 2021/22.

В первом матче нового сезона регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет против «Спартака». Встреча пройдет 5 сентября.