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Сегодня, 00:35

Щитов: «Кравец правильно делает, что обозначает целью для «Куньлуня» Кубок Гагарина»

Алина Савинова
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов отреагировал на слова главного тренера «Куньлуня» Михаила Кравеца о том, что целью его команды является Кубок Гагарина.

«Я считаю, что тренер не имеет права говорить по-другому. Он не может говорить, что цель команды — просто попасть в плей-офф или пройти первый раунд. Кравец правильно делает, что обозначает целью для «Куньлуня» Кубок Гагарина. Он ставит максимальные задачи. Это нужно делать в любом клубе: хоть в «Куньлуне», хоть в новичке лиги. Раз команда играет в КХЛ, значит надо ставить задачу выиграть Кубок Гагарина. Иначе нет смысла выходить на лед», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Куньлунь» занял предпоследнее место в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Пекина с 2017 года ни разу не выходил в плей-офф.

Источник: РБ Спорт
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
Михаил Кравец
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