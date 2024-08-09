Щитов: «Кравец правильно делает, что обозначает целью для «Куньлуня» Кубок Гагарина»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов отреагировал на слова главного тренера «Куньлуня» Михаила Кравеца о том, что целью его команды является Кубок Гагарина.

«Я считаю, что тренер не имеет права говорить по-другому. Он не может говорить, что цель команды — просто попасть в плей-офф или пройти первый раунд. Кравец правильно делает, что обозначает целью для «Куньлуня» Кубок Гагарина. Он ставит максимальные задачи. Это нужно делать в любом клубе: хоть в «Куньлуне», хоть в новичке лиги. Раз команда играет в КХЛ, значит надо ставить задачу выиграть Кубок Гагарина. Иначе нет смысла выходить на лед», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Куньлунь» занял предпоследнее место в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Пекина с 2017 года ни разу не выходил в плей-офф.