Щитов: «Мне больше всего запомнился переход Глотова»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов назвал трансфер, который, по его мнению, стал самым резонансным перед дедлайном КХЛ.

«Переход Василия Глотова в «Трактор» мне больше всего запомнился. Это очень хорошее усиление для челябинцев. Я достаточно давно слежу за Глотовым, еще с тех пор, как он играл за хоккейный клуб «Сочи». У него есть очень серьезные лидерские качества, которые видны на льду. Он способен решить судьбу момента, когда это требуется команде. У него большой опыт. Думаю, «Трактор» провернул хорошую сделку», — сказал Щитов «РБ Спорт».

В текущем сезоне Глотов сыграл в 30 матчах, в которых забросил 12 шайб и сделал 9 голевых передач.