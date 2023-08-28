Щитов назвал хоккеистов, способных забросить более 30 шайб в регулярке КХЛ

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов рассказал, кто из игроков «Салавата Юлаева» может забросить более 30 шайб в ближайшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Шаров — новичок «Салавата». Неизвестно, как он вольется в новый коллектив. Обычно тяжело в первый год. Конечно, он может забить много шайб. Хоккей непредсказуем, и если игра не пойдет у команды, то и снайпером сложно стать. Если все сложится, звезды сойдутся, начнет все залетать, то Шаров и Хмелевский смогут больше 30 шайб за регулярку забросить и конкурировать с Яшкиным», — приводит слова Щитова Legalbet.

В минувшей регулярке КХЛ Дмитрий Яшкин, будучи игроком СКА, стал лучшим бомбардиром (62 очка) и лучшим снайпером (40 шайб). В межсезонье чех перебрался в «Ак Барс».

Форвард «Салавата» Александр Шаров, выступавший в прошлом сезоне за «Сибирь», забросил 29 шайб, а нападающий уфимцев Александр Хмелевский записал на свой счет 26 голов.