Щитов назвал хоккеистов, способных забросить более 30 шайб в регулярке КХЛ

Сегодня, 13:31
Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов рассказал, кто из игроков «Салавата Юлаева» может забросить более 30 шайб в ближайшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Шаров — новичок «Салавата». Неизвестно, как он вольется в новый коллектив. Обычно тяжело в первый год. Конечно, он может забить много шайб. Хоккей непредсказуем, и если игра не пойдет у команды, то и снайпером сложно стать. Если все сложится, звезды сойдутся, начнет все залетать, то Шаров и Хмелевский смогут больше 30 шайб за регулярку забросить и конкурировать с Яшкиным», — приводит слова Щитова Legalbet.
В минувшей регулярке КХЛ Дмитрий Яшкин, будучи игроком СКА, стал лучшим бомбардиром (62 очка) и лучшим снайпером (40 шайб). В межсезонье чех перебрался в «Ак Барс».
Форвард «Салавата» Александр Шаров, выступавший в прошлом сезоне за «Сибирь», забросил 29 шайб, а нападающий уфимцев Александр Хмелевский записал на свой счет 26 голов.
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