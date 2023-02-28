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Сегодня, 21:33

Щитов назвал Радулова одним из главных козырей «Ак Барса»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал, какой игры ждет от «Ак Барса» в плей-офф.

«Ак Барс» — главный фаворит Востока? Я считаю, что да. У «Ак Барса» очень хорошее нападение и сбалансированная оборона, у хоккеистов большой опыт игры в плей-офф, в НХЛ, в сборной России. Только что вратарская бригада уступает соперникам. Зинэтула Билялетдинов — один из самых серьезных тренеров, он и кубки выигрывал, и сборную тренировал. Он пришел после перерыва в тренерской карьере и вывел команду на первое место на Востоке. Плюсов гораздо больше, чем у других клубов. Какой игры в плей-офф можно ждать от Александра Радулова? Думаю, он будет одним из лучших бомбардиров в плей-офф. За его спиной огромный опыт, в том числе в НХЛ. Своими эмоциями он поведет за собой команду. Радулов — один из главных козырей «Ак Барса». Эмоциональный игрок, мотор команды», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Казанский «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции с 91 очком.

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-radulov-odin-iz-glavny-h-kozy-rej-ak-barsa-motor-komandy/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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