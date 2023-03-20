Щитов назвал Серебрякова открытием Кубка Гагарина

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов высказался о победе «Адмирала» над «Ак Барсом» (1:0 ОТ) в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Несмотря на то, что счёт 1:0, игра смотрелась и держала в напряжении. У «Ак Барса» было много моментов для взятия ворот, но оборона «Адмирала» играла героически — 22 заблокированных броска и, конечно, великолепная игра в воротах Никиты Серебрякова. Вратарь дальневосточной команды — открытие Кубка Гагарина. Честь и хвала игрокам, главному тренеру Леониду Тамбиеву. Терпели почти весь матч, но в третьем периоде начали перехватывать инициативу, а в овертайме открылось второе дыхание и смогли добыть важную домашнюю победу», — приводит слова Щитова Legalbet.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующая игра пройдет 22 марта во Владивостоке.