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21 января, 23:50

Щитов о Демидове: «После таких голов болельщики «Монреаля» еще сильнее будут ждать парня»

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Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов оценил шайбу форварда СКА Ивана Демидова в ворота «Локомотива».

«Такие эффектные голы, как сегодня с «Локомотивом», точно увидят в Северной Америке. И дадут Демидову дополнительную известность. Уверен, что после таких шайб болельщики «Монреаля» еще сильнее начнут ждать парня в команде», — сказал Щитов «ВсеПроСпорт».

19-летний нападающий СКА забросил шайбу по ходу второго периода встрече FONBET чемпионата КХЛ. Он после эффектного финта обыграл один в один защитника, после чего направил шайбу в ворота. Он забил в 3-й игре подряд.

Нападающий СКА Иван Демидов. Очередной шедевр Демидова! Оставил в дураках одного из лучших защитников КХЛ изящным финтом

Источник: «ВсеПроСпорт»
Иван Демидов
Никита Щитов
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