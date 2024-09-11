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Щитов объяснил, почему новосибирская «Сибирь» не набрала ни одного очка на старте КХЛ

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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов объяснил, почему новосибирская «Сибирь» не набрала ни одного очка в трех стартовых играх ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«В «Сибирь» пришел новый тренер — Епанчинцев. Возможно, ребята еще привыкают к его требованиям. Предсезонка все-таки была сокращенная в этом году. Видимо, еще не успели сыграться, не успели привыкнуть к новым требованиям тренерского штаба. В стартовых играх у них были мощные соперники — «Авангард», «Автомобилист», ЦСКА», — сказал Щитов Legalbet Андрею.

10 сентября ЦСКА обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата со счетом 8:2. Новосибирская команда потерпела третье поражение в трех играх и занимает последнюю, 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: Legalbet
Никита Щитов
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)

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