Щитов: «Ковальчук показал, что можно приносить пользу даже пропустив два с половиной года»

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов прокомментировал игру форварда красно-белых Ильи Ковальчука.

«Естественно, было понятно, что к концу чемпионата Ковальчук наберет лучшую форму. Гол, который Илья забил в ворота «Ак Барса», подтверждает, что он — отличный снайпер, что его мастерство никуда не делось. Ковальчук показал прекрасный пример того, что, даже пропустив два с половиной года, поддерживая при этом форму, можно приносить команде пользу на высоком уровне российского чемпионата», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 40-летний нападающий набрал 5 (4+1) очков в 10 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.