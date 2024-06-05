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5 июня, 23:02

Щитов оценил переход Кагарлицкого из «Ак Барса» в «Торпедо»

Виктория Кравченко
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов отреагировал на подписание контракта между «Торпедо» и нападающим Дмитрием Кагарлицким.

«Для «Торпедо» это очень мощное усиление, а для самого Кагарлицкого — весьма интересный поворот карьеры. Интересно, как он поведет себя в команде Игоря Ларионова, какие качества он проявит? Надеюсь, что он там раскроет свои лучшие качества, откроет в себе что-то новое, и поможет нижегородцам. Я думаю, что Дмитрий — человек неконфликтный. Полагаю, что это подписание было согласовано с Игорем Ларионовым. Поэтому у меня нет никаких опасений», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Кагарлицкий заключил «Торпедо» контракт на один год. В прошлом сезоне он выступал за «Ак Барс» и провел 67 матчей, в которых набрал 25 (15+10) очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-kagarlitskij-ochen-moshhnoe-usilenie-dlya-torpedo/
Дмитрий Кагарлицкий
Никита Щитов
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