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Сегодня, 19:38

Щитов оценил состав «Салавата Юлаева» и перспективы команды на следующий сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом защитник Никита Щитов оценил состав «Салавата Юлаева» и перспективы уфимской команды на следующий сезон.

«Понятно, что состав у «Салавата» не звездный. Но сейчас в КХЛ все решают не звездные состав, а тренерская концепция, слаженный коллектив и микроклимат. Они и определяют результат. «Салават» давно уже не является топ-клубом в плане финансов. На это есть свои причины. Ничего, зато в таких условиях можно и нужно развивать своих, местных игроков. Клубов-олигархов в лиге скоро не останется. Будет интересно посмотреть на то, как будет биться уфимская команда, как тренер, который работает там уже второй год, покажет себя», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Уфимцы завершили регулярный чемпионат КХЛ на втором месте в Восточной конференции. В Кубке Гагарина клуб дошел до 1/4 финала конференций, уступив «Адмиралу» 2-4 в серии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-sostav-u-salavata-ne-zvezdny-j-no-sejchas-v-khl-reshaet-trenerskaya-kontseptsiya/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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