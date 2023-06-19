Щитов оценил состав «Салавата Юлаева» и перспективы команды на следующий сезон

Известный в прошлом защитник Никита Щитов оценил состав «Салавата Юлаева» и перспективы уфимской команды на следующий сезон.

«Понятно, что состав у «Салавата» не звездный. Но сейчас в КХЛ все решают не звездные состав, а тренерская концепция, слаженный коллектив и микроклимат. Они и определяют результат. «Салават» давно уже не является топ-клубом в плане финансов. На это есть свои причины. Ничего, зато в таких условиях можно и нужно развивать своих, местных игроков. Клубов-олигархов в лиге скоро не останется. Будет интересно посмотреть на то, как будет биться уфимская команда, как тренер, который работает там уже второй год, покажет себя», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Уфимцы завершили регулярный чемпионат КХЛ на втором месте в Восточной конференции. В Кубке Гагарина клуб дошел до 1/4 финала конференций, уступив «Адмиралу» 2-4 в серии.