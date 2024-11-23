Щитов: «Барысу» по силам побороться за восьмую строчку Востока»

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов поделился мнением о выступлении «Барыса» в текущем сезоне КХЛ.

«Думаю, «Барысу» по силам побороться за восьмую строчку Востока. Тренер должен грамотно выстроить работу. Чтобы воспитанники и легионеры клуба были объединены одной идеей — попаданием в плей-офф Кубка Гагарина. Коллектив должен быть дружным и сплоченным. Нужно запредельно выкладываться перед своими трибунами. Вот тогда шансы есть», — приводит слова Щитова Legalbet.kz.

«Барыс» после 29 матчей занимает предпоследнее место в Восточной конференции, имея в активе 20 очков. До зоны плей-офф — 5 очков.