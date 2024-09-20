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Сегодня, 16:30

Щитов: «У «Динамо» хорошая команда, результат придет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Сочи» и «Салавата Юлаева» Никита Щитов поделился мнением о выступлении московского «Динамо» в сезоне-2024/25.

«У московского «Динамо» с прошлого плей-офф тянется вопрос с вратарями. Они не всегда выручают. Впрочем, здесь рано еще делать выводы. У «Динамо» хорошая команда. Вратари нащупают уверенность и будут действовать более стабильно, и тогда результат придет. Бывает такое на старте. У «Динамо», повторюсь, хорошая команда», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

«Динамо» после 7 матчей набрало 4 очка и расположилось на 10-м месте в Западной конференции. В следующей встрече московская команда сыграет 22 сентября на выезде с «Амуром».

Источник: РБ Спорт
Никита Щитов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)

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