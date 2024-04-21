Щитов: «Локомотиву» нужно забивать, им нет смысла отсиживаться в обороне»

Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов поделился впечатлениями от второго матча финальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Локомотивом» (1:0).

«Сложно сказать, будет ли в финальной серии много голов. Возможно, шайбы будут, если команды откроются и начнут играть в атакующий хоккей. «Локомотиву» нужно забивать, думаю, им нет смысла отсиживаться в обороне и ловить соперников на контратаках. В этом больше смысла для «Металлурга». Если ярославцы пойдут атаковать, то Магнитогорск будет их ловить на контратаках. Из-за этого может пойти обоюдоострый хоккей», — приводит слова Щитова Legalbet.

«Металлург» ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 2-0. Третий матч пройдет в Ярославле 22 апреля.