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Сегодня, 03:13

Щитов: «Локомотиву» нужно забивать, им нет смысла отсиживаться в обороне»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов поделился впечатлениями от второго матча финальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Локомотивом» (1:0).

«Сложно сказать, будет ли в финальной серии много голов. Возможно, шайбы будут, если команды откроются и начнут играть в атакующий хоккей. «Локомотиву» нужно забивать, думаю, им нет смысла отсиживаться в обороне и ловить соперников на контратаках. В этом больше смысла для «Металлурга». Если ярославцы пойдут атаковать, то Магнитогорск будет их ловить на контратаках. Из-за этого может пойти обоюдоострый хоккей», — приводит слова Щитова Legalbet.

«Металлург» ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 2-0. Третий матч пройдет в Ярославле 22 апреля.

Источник: https://legalbet.ru/news/shitov-lokomotivu-nuzhno-zabivat-im-net-smisla/
Никита Щитов
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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