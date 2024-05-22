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Сегодня, 07:26

Щитов: «Здорово, что Пресс остался в «Металлурге»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов оценил продление защитника «Металлурга» Робина Пресса.

«Мы все знаем, как Пресс уверенно и результативно играет. Робин перешел в команду вместе с Андреем Разиным из «Северстали», у него большой карт-бланш. Игрок чувствует доверие и показывает хорошую игру на площадке. У шведа хороший бросок без замаха. Здорово, что Пресс остается в команде. Все-таки из состава чемпионов просто так не уходят», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

29-летний швед продлил контракт на два года. Пресс выступает за «Металлург» с 2023 года. В прошедшем сезоне он отыграл 87 матчей, забросил 10 шайб и отдал 46 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-zdorovo-chto-press-ostalsya-v-metallurge/
Никита Щитов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Робин Пресс
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