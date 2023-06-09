Экс-защитник «Салавата Юлаева» Щитов: «Рад что команда смогла погасить долги перед игроками»

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов отреагировал на новость о погашении долгов команды перед игроками и тренерами.

«Я очень рад, что «Салават Юлаев» смог погасить свои долги перед игроками. Команда — флагман республиканского хоккея, и даже удивительно, что у «Салавата Юлаева» возникли такие проблемы. Но хорошо, что они решились. В дальнейшем, надеюсь, это не повторится, потому соседи из Республики Татарстан таких проблем не испытывали и не испытывают. «Ак Барс», напротив, демонстрирует мощное усиление и стабильность в заработной плате. Хотелось бы, чтобы и Республика Башкортостан тоже не отставала от соседей», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне уфимский клуб дошел до четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступил в серии «Адмиралу» (2-4).