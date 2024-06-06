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Сегодня, 09:31

Щитов: «В Казани ориентируются на пример «Металлурга»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов прокомментировал уход Александра Радулова и Дмитрия Кагарлицкого из «Ак Барса».

«Мне кажется, на ситуацию влияет Зинэтула Билялетдинов. Вполне может быть, что этих игроков не хочет видеть Анвар Гатиятулин, который пришел вместо него на пост главного тренера. Возможно, в Казани сейчас ориентируются на пример «Металлурга». Молодая команда Андрея Разина сработала и стала чемпионом. Наверное, все хотят омолодить свой состав и избавиться от больших контрактов», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Кагарлицкий подписал контракт с «Торпедо» на один сезон. Радулов находится на рынке неограниченно свободных агентов, набрав в прошлом сезоне 44 (17+27) очка в 62 матчах КХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-v-kazani-orientiruyutsya-na-primer-metallurga/
Александр Радулов
Дмитрий Кагарлицкий
Никита Щитов
КХЛ
ХК Ак Барс
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