Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:15

Щитов: «Перед дедлайном лучше всего усилился «Трактор»

Telegram Дзен

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов назвал клуб, который, по его мнению, лучше других усилил свой состав перед наступлением дедлайна в КХЛ.

«Я думаю, перед дедлайном лучше всего усилился «Трактор». У него получился хороший трансфер с Глотовым. Много было переходов с игроками практически идентичного уровня, но трансфер Глотова выделяется среди них. ЦСКА подписал Галиева, который поможет команде. Окулов раскроется при Ги Буше. Удивил трансфер Пустозерова из «Салавата» в «Ак Барс». Парень не играл полгода, о нем уже подзабыли. Хочу пожелать ему удачи. Полгода без игры — это приличный срок. Посмотрим, как он через ВХЛ попадет в главную команду. Понаблюдаем, как Скотт Уилсон в компании легионеров вольется в «Салават Юлаев». Возможно, благодаря тому, что в Уфе много легионеров, он сможет проявить свои лучшие качества», — сказал Щитов «РБ Спорт».

Дедлайн на переходы в КХЛ наступил в полночь с 27 на 28 декабря. После этого клубы лиги до 1 июня не могут осуществлять переходы игроков.

Источник: «РБ Спорт»
Читайте также
Маск опубликовал оскорбительный пост в адрес Шольца
ГИБДД призвала водителей заменить права с истекшим в 2022 году сроком действия
ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
Экс-футболист сборной России Бугаев погиб в зоне СВО
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
Беккенбауэр, Загалло, Нескенс и Эрикссон умерли в 2024 году
Сегодня
Вчера
Неделя