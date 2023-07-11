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Сегодня, 12:32

Щитов — о новых правилах КХЛ: «Мы потеряем качественных защитников, хоккей станет менее интересным»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов рассказал, почему новое правило о запрете игрокам держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами в КХЛ негативно скажется на игре.

«С одной стороны, такое изменение даст больше остроты у ворот. Защитники чаще будут ошибаться, а следовательно, зрители будут видеть больше шайб. Но беда в другом: площадки стали меньше, качественных защитников мало, кто может начать атаку и раздавать передачи. Мы увидим упрощение игры. Чтобы минимизировать ошибки, защитники будут стараться быстрее выбрасывать шайбу по борту, а нападающие будут за нее цепляться или подставлять клюшку для последующего входа в зону. Тренеры пока не успеют перестроить игру в соответствии с этим нововведением. Я считаю, хоккей станет менее интересным. Мы потеряем тактически грамотных защитников, которые могли бы подумать и развить атаку, их мастерство упадет. Единственное, что мы здесь выигрываем, — количество шайб», — цитирует Щитова Legalbet.

Со следующего сезона КХЛ будет действовать запрет хоккеистам держать шайбу больше трех секунд в трапеции за своими воротами. В случае первого нарушения последует остановка игры и предупреждение, а в случае последующих — малый штраф.

Источник: https://legalbet.ru/news/15631741/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
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