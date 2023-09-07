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Сегодня, 14:36

Щитов: «Федотов будет прогрессировать, когда шумиха вокруг него уляжется»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился мнением о нынешнем состоянии вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

Федотов был заявлен за ЦСКА, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ на 4 месяца за нарушение действующего контракта с «Филадельфией». Голкипер принял участие в матче Кубка Открытия против «Ак Барса» (2:5), после чего пропустил две игры.

«Мне интересно, как будет развиваться ситуация с Иваном Федотовым, прежде всего в игровом плане. Любопытно, как он сумеет преодолеть все то, что с ним происходит, и как он себя покажет. Считаю, что Иван будет прогрессировать, когда вся шумиха вокруг него уляжется. Ему станет легче», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

ЦСКА проведет следующий матч 8 сентября на выезде против «Нефтехимика».

Источник: РБ Спорт
Иван Федотов
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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