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Сегодня, 18:50

Щитов поделился мнением о возможностях «Торпедо» в борьбе за попадание в плей-офф

Камила Абдурахманова
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился раскладами на гонку за плей-офф в Западной конференции КХЛ.

«Я надеюсь, что «Торпедо» не оставит шансов своим соперникам. Впрочем, иностранцы под руководством Кравца в «Куньлунь Ред Стар» тоже могут выстрелить и сыграть до конца, почему бы и нет? Что касается «Витязя», то я не думаю, что они что-то интересное покажут. Команда в последние годы хорошо играла только при Буцаеве. Смена тренеров пока не приносит им должного результата», — сказал Щитов «РБ Спорт».

На данный момент «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова занимает восьмую строчку турнирной таблицы Западной конференции, которая дает право участвовать в плей-офф. Команда набрала 46 очков после 44 сыгранных матчей.

«Куньлунь» находится на девятой позиции и отстает от «Торпедо» на два очка, но у него сыграно на одну игру больше.

На десятой строчке с 37 очками после 43 матчей располагается «Витязь».

Источник: «РБ Спорт»
Никита Щитов
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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