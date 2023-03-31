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Сегодня, 19:34

Щитов: «Казань имела достаточно времени на отдых. На ее стороне опыт Билялетдинова и харизма Радулова»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции «Ак Барс» — «Авангард».

«Сложно назвать фаворита. У «Ак Барса» было много перелетов, но, думаю, команда имела достаточно времени для того, чтобы отдохнуть. Кроме того, на стороне казанцев колоссальный тренерский опыт Зинэтулы Билялетдинова и харизма Александра Радулова. Мне трудно сказать, кто кого обыграет в этой паре. У «Авангарда» очень классное, креативное и быстрое нападение. Полагаю, что оно доставит много неудобств «Ак Барсу». Многое будет зависеть от того, как у Казани сыграет вратарь Билялов», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Противостояние между этими командами начнется в субботу, 1 апреля, в Казани.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-kazan-imela-dostatochno-vremeni-na-otdy-h-na-ee-storone-opy-t-bilyaletdinova-i-harizma-radulova/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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