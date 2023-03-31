Щитов: «Казань имела достаточно времени на отдых. На ее стороне опыт Билялетдинова и харизма Радулова»

Защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции «Ак Барс» — «Авангард».

«Сложно назвать фаворита. У «Ак Барса» было много перелетов, но, думаю, команда имела достаточно времени для того, чтобы отдохнуть. Кроме того, на стороне казанцев колоссальный тренерский опыт Зинэтулы Билялетдинова и харизма Александра Радулова. Мне трудно сказать, кто кого обыграет в этой паре. У «Авангарда» очень классное, креативное и быстрое нападение. Полагаю, что оно доставит много неудобств «Ак Барсу». Многое будет зависеть от того, как у Казани сыграет вратарь Билялов», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Противостояние между этими командами начнется в субботу, 1 апреля, в Казани.