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Сегодня, 15:14

Щитов: «Я против сокращения лимита на легионеров в КХЛ. Уровень хоккея станет еще ниже»

Мария Гусева
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Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал новость о том, что Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.

— Пять легионеров — это было оптимальное количество, и я не вижу смысла сокращать лимит, — цитирует «РБ Спорт» Щитова. — Качественных иностранцев сейчас могут позволить себе только несколько клубов. Почти никто из легионеров не едет в КХЛ, поэтому зачем еще ужесточать? Лично я против такого решения. И так одна молодежь играет, а хоккей у нас становится неинтересным, незрелищным. Уровень опустился, и сейчас станет еще ниже. Было бы лучше, если КХЛ была независимой от ФХР, потому что Федерация проталкивает такие решения. Не вижу в работе, идеях и начинаниях Владислава Третьяка абсолютно ничего хорошего для развития хоккея. Все идет только на ухудшение.

— Третьяк говорит, что места легионеров займут наши талантливые игроки.

— Посмотрите на ХК «Сочи» — молодая команда. Играет на уровне ВХЛ, и то не топ-клубов. И так уже все омолодили, а мастерства у игроков нет. До этого еще Третьяк сократил количество возрастных хоккеистов, сделав первый шаг к убийству хоккея. С нового сезона будут вводить дополнительных лимитчиков, чтобы по блату еще играли. Так что будем деградировать со временем. То, что Третьяк говорит, — это для простых обывателей, которые с хоккеем знакомы понаслышке.

Ранее Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

Источник: РБ Спорт
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
Владислав Третьяк
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