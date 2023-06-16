Щитов: «Почему бы не перенести опыт «Вегаса» на хоккейный клуб «Сочи»

Экс-защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал победу «Вегаса» в Кубке Стэнли спустя 6 лет с момента основания клуба.

«Финал не стал для меня разочарованием. Хоккей тем и интересен, что в нем может произойти все. Можно ставить в начале сезона на одних фаворитов, а по итогу выиграет другая команда. «Флорида» же вышла в плей-офф с восьмого места и дошла до финала. Это тоже довольно-таки круто. Что касается «Вегаса», то команде всего несколько лет. Для менеджеров это отличный пример того, как нужно строить команду, чтобы за небольшой промежуток времени достичь результата.

Было бы неплохо, если бы менеджеры «Вегаса» во всеуслышанье поделились тем, как они строили этот коллектив. Клуб существует всего лишь шесть лет, и за это время он один раз вышел в финал Кубка Стэнли и еще один раз выиграл его. Почему бы не перенести это на хоккейный клуб «Сочи»? Команда ведь тоже существует не так давно, она точно так же создавалась с нуля. Но в финал пока ни разу не вышла. Вот, есть чему учиться. «Вегас» выиграл за шесть лет, это здорово же! Там целый штаб думает над тем, как укрепить команду. Это колоссальная работа тренеров, менеджеров и скаутов. Нужно учиться у них и перенимать этот опыт. Может быть, что-то подобное нам покажет Игорь Ларионов в следующем сезоне?» - цитирует «РБ Спорт» Щитов.