Щитов: «Спартак» не дал никакого боя «Металлургу». Как-то играли без огонька»

Хоккейный эксперт Никита Щитов подвел итоги первого матча серии второго раунда Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Спартаком» (4:0).

Авторами заброшенных шайб в прошедшей встрече стали Люк Джонсон, Дмитрий Силантьев, Егор Яковлев и Никита Гребенкин.

«Спартак» начал матч очень неплохо, получил численное преимущество и создал несколько опасных моментов. Но потом игра выровнялась, «Металлург» в большинстве открыл счет. Небольшая была разница по броскам в створ, но хозяева играли интереснее и агрессивнее, создавали больше опасных моментов и лучше их реализовывали. «Спартак» не дал никакого боя, не было желания победить. Как-то играли без огонька. Почему-то не было настроя на игру, даже лица хоккеистов были отрешенные, — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Следующий матч серии команды проведут 19 марта в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск.