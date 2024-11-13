Щитов раскритиковал календарь КХЛ на нынешний сезон

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о календаре турнира на нынешний сезон.

«Я не припомню, чтобы за всю мою карьеру мы месяц не играли домашних игр. В этом сезоне календарь не доработан, он нуждается в изменениях. Бывает, в пятницу и в выходные дни скучные игры или их мало. Зато много матчей во вторник и среду. В понедельник тоже много встреч.

Люди, причастные к этому, должны доработать календарь. Выходные, праздничные дни, пятницы должны быть наполнены матчами. Не должно быть у команд больших пауз, например, как у «Салавата» — неделя. Чтобы «Спартак» целый месяц не играл выездные игры. Болельщикам что делать? Им хочется сходить на хоккей и воочию увидеть свой клуб.

Думаю, людям укажут на эти недочёты, и что-то изменится на следующий сезон. Да, стало много игр, время сдвинулось, а календарь до конца не проработали», — цитирует Щитова Legalbet.