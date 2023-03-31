Щитов рассказал, чего ждет от финальной серии СКА — ЦСКА

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, как, по его мнению, будут развиваться события в финальной серии Западной конференции СКА — ЦСКА.

«Конечно, петербуржцы будут свежее. ЦСКА же играет в постоянном ритме. Не думаю, что у кого-то здесь будет преимущество. Оба коллектива сверхмотивированны в этой серии. Трудно сказать, кто в этом противостоянии одержит победу. В любом случае, здесь будет интересное зрелище.

Мы увидим мощную, атакующую игру от СКА и строгую игру на контратаках от столичных «армейцев». Будет очень интересный хоккей, а кто победит — сказать не возьмусь», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Первый матч СКА — ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля. Начало первого матча — в 17.00 мск.