Щитов: «Ни один трансфер в КХЛ не удивил, никак не тронул»

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов оценил летнюю трансферную кампанию в КХЛ.

«Ни один трансфер в КХЛ не удивил, никак не тронул. Все игроки в нашем чемпионате переходят из одной команды в другую, варятся в одном котле. Если бы приехал какой-то новый, интересный игрок с опытом НХЛ, то меня бы это удивило. Ничего удивительного пока нет, все команды примерно равны. Приезд какого игрока мог бы меня удивить? Хоккеист уровня Кузнецова или Ничушкина, который играл бы там на ведущих ролях», — цитирует Щитова Legalbet.

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября. В минувшем сезоне победителем Кубка Гагарина стал «Металлург». Магнитогорский клуб всухую обыграл в финальной серии «Локомотив» (4-0).