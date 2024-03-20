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20 марта, 21:41

Щитов рассказал об ожиданиях от домашних встреч «Автомобилиста» со СКА

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Автомобилиста» Никита Щитов предположил, как будет развиваться дальше серия плей-офф между екатеринбуржцами и СКА.

«Команда Николая Заварухина здорово подготовилась к плей-офф. Никто не ожидал, что «Автомобилист» заберет два первых матча. Он прекрасно играет и ни в чем не уступает сопернику. Видно, что взрослые игроки очень хорошо готовы физически и тактически. Очень рад за эту команду. СКА должен зацепить хотя бы одну игру в Екатеринбурге. Непонятно, как сложится серия. Думаю, что петербуржцы будут на нервах. Наверняка, на них будет оказываться психологическое давление. Непонятно, как они с ним справятся. Безусловно, команде не хватает Никишина. Посмотрим, выручит ли Серебряков. Это интересная серия», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

СКА проиграл «Автомобилисту» два первых матча на своем льду со счетом 2:3 и 1:3. Серия четвертьфинала КХЛ продлится в Екатеринбурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-ska-budet-na-nervah-neponyatno-kak-oni-spravyatsya-s-davleniem/
ХК Автомобилист
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