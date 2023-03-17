Щитов считает «Авангард» фаворитом в серии с «Металлургом»

Экс-защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов предположил, с каким исходом завершится первый матч второго раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Металлургом».

«Я считаю «Авангард» фаворитом в серии с «Металлургом». Мне не очень понравился тот хоккей, который показали магнитогорцы в первом раунде. Там они отдали много сил. Я думаю, что омичам по силам пройти этого соперника. Мне нравится их игра в нападении, там действуют быстрые и креативные ребята. Команды более-менее равны друг другу, но я отдам предпочтение Омску», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Первая игра между командами пройдет сегодня, 17 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени.