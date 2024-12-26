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Сегодня, 12:50

Щитов: «Окулов раскроется в Омске, «Авангард» приобрел больше выгоды»

Сергей Ярошенко
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что «Авангард» приобрел больше выгоды в обмене Коула Касселса на Константина Окулова с ЦСКА.

«Я думаю, что Омск приобрел больше выгоды в этом обмене. Окулов там раскроется и поможет команде добиться более высоких елей. Что касается Касселса, то, само собой, я полагаю, что Илья Воробьев своей работой также благоприятно повлияет на его игру», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

В рамках обмена американский нападающий Касселс отправился из Омска в Москву, а вместо него в «Авангард» пришел Окулов. Касселс в этом сезоне провел 33 матча, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Окулов в 36 встречах набрал 16 (5+11) очков.

Источник: РБ Спорт
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Константин Окулов
Никита Щитов
ФК ЦСКА (Москва)
ХК Авангард
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