Щитов: «Если в «Динамо» придет хороший вратарь, то команда будет одним из претендентов на Кубок»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил перспективы возможного перехода вратаря Хантера Миски в московское «Динамо».

«Если в «Динамо» действительно придет хороший вратарь, то команда будет одним из претендентов на Кубок Гагарина. Как мы помним, именно вратари не выручили в серии с «Трактором». Если Миска адаптируется в нашей лиге, то у динамовцев будет хороший баланс между атакой и обороной. По крайней мере, он выступал за сильные команды», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Последние два сезона 29-летний Миска провел в «Штраубинге». В прошедшем чемпионате Германии он сыграл 37 матчей за команду, в которых отразил 90,9% бросков. Ранее хоккеист также выступал в системе «Колорадо».