Щитов: «Почему мы до сих пор подчиняемся ИИХФ? Нам нужно уходить оттуда»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что Федерация хоккея России должна выйти из ИИХФ.

«Вся эта ситуация может привести к конфликту с Международной федерацией хоккея. Нам нужно наладить отношения с НХЛ, а также между ЦСКА и «Филадельфией». Я не понимаю, почему мы до сих пор подчиняемся ИИХФ, когда она не допускает нас до международных соревнований? Считаю, что нам нужно уходить оттуда. Ситуация тяжелая. Они никуда нас не допускают. Главное, чтобы у нас были хорошие отношения с НХЛ. Нам и так сейчас не с кем играть, кроме как с Беларусью и Казахстаном. Не будем играть с ними — будем развивать свой внутренний чемпионат и свой хоккей. Все равно когда-нибудь эта ситуация закончится», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Ранее ИИХФ установила, что российский вратарь Иван Федотов нарушил контракт с клубом НХЛ «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА, с которым хоккеист подписал в июле соглашение, запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца.