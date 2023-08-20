Щитов: «Почему мы до сих пор подчиняемся ИИХФ? Нам нужно уходить оттуда»

Сегодня, 17:37
Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что Федерация хоккея России должна выйти из ИИХФ.
«Вся эта ситуация может привести к конфликту с Международной федерацией хоккея. Нам нужно наладить отношения с НХЛ, а также между ЦСКА и «Филадельфией». Я не понимаю, почему мы до сих пор подчиняемся ИИХФ, когда она не допускает нас до международных соревнований? Считаю, что нам нужно уходить оттуда. Ситуация тяжелая. Они никуда нас не допускают. Главное, чтобы у нас были хорошие отношения с НХЛ. Нам и так сейчас не с кем играть, кроме как с Беларусью и Казахстаном. Не будем играть с ними — будем развивать свой внутренний чемпионат и свой хоккей. Все равно когда-нибудь эта ситуация закончится», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.
Ранее ИИХФ установила, что российский вратарь Иван Федотов нарушил контракт с клубом НХЛ «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА, с которым хоккеист подписал в июле соглашение, запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца.
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