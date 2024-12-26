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Сегодня, 12:17

Щитов считает, что финансовое положение не позволяет «Ладе» удержать лидеров

Камила Абдурахманова
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Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, почему «Лада» продала в «Металлург» нападающего Троя Джозефса.

«Как оценю нынешнюю трансферную политику «Лады»? Видимо, финансовое положение не позволяет «автозаводцам» удерживать лидеров. Поэтому в Тольятти считают, что уж лучше расставаться с высокооплачиваемыми игроками, получать за них компенсации и играть более равным составом», — сказал Щитов «РБ Спорт».

Джозефс играл за «Ладу» с осени 2023 года. В текущем сезоне он участвовал в 29 матчах команды из Тольятти и набрал 11 (3+8) очков.

Источник: «РБ Спорт»
Никита Щитов
КХЛ
ХК Лада
ХК Металлург (Магнитогорск)
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