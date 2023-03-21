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Сегодня, 16:02

Щитов считает, что «Локомотив» обыграет ЦСКА в третьем матче серии Кубка Гагарина

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Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов предположил, что «Локомотив» одержит победу в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ против ЦСКА.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. Кубок Гагарина, 21 марта: «Металлург» — «Авангард», «Локомотив» — ЦСКА

«Я надеюсь на то, что «Локомотив» зацепит хотя бы одну игру у ЦСКА. Тем более команда будет играть у себя дома. Родные трибуны ее обязательно поддержат. Думаю, что тренерский штаб у них внес корректировки. Ожидаю от Ярославля более эффективной игры в атаке.

Думаю, что «Локомотив» сегодня выиграет. Счет 0-3 в серии для железнодорожников будет катастрофичным, поэтому у них будет запредельная мотивация. Они сделают все возможное для того, чтобы сегодня победить и не доводить серию до пропасти", — сказал Щитов «РБ Спорт».

Встреча между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 21 марта в Ярославле на стадионе «Арена-2000 Локомотив». Начало запланировано на 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-lokomotiv-oby-graet-tsska-schet-0-3-budet-dlya-nih-katastrofoj/
Никита Щитов
Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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