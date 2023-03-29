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Сегодня, 13:07

Никита Щитов: «Локомотив» пройдет дальше за счет строгой игры и сумасшедшего желания»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-хоккеист Никита Щитов предположил, кто выиграет в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив».

«Я думаю, что команды будут ждать ошибок друг друга и играть на контратаках. Каждый из соперников хочет выйти дальше, а для этого нужно сыграть на результат. «Локомотив» будет сверхмотивирован. Больший опыт на стороне ЦСКА. Сложно сказать, кто сегодня выиграет. Думаю, что в этой игре будет строгий и осторожный хоккей, а также много борьбы.

Ключевым фактором станет игра вратарей. Рискну предположить, что дальше пройдет Ярославль за счет своей строгой игры и сумасшедшего желания и самооотдачи. Мы видели, как в последних играх ошибались опытные защитники ЦСКА. Если «Локомотив» продолжит в том же ключе, то у них есть все шансы выйти в финал конференции», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Счет в серии ЦСКА — «Локомотив» — 3-3. Седьмой и решающий матч состоится 29 марта в Москве, начало — в 19.30 (мск).

Победитель выйдет в финал Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-lokomotiv-projdet-dal-she-za-schet-strogoj-igry-i-sumasshedshego-zhelaniya/
Никита Щитов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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