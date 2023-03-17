Щитов считает, что «Локомотиву» по силам обыграть ЦСКА

Экс-защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает «Локомотив» фаворитом в серии с ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина.

«ЦСКА удивил меня в первом раунде, равно как и «Металлург». Тренер, работающий с «Локомотивом», совсем недавно возглавлял «армейцев». Команды играют в примерно одинаковый хоккей, они отлично знают все слабые стороны друг друга. Никитин и его ребята хорошо замотивированы против ЦСКА. В этой серии мы увидим оборонительный и закрытый хоккей. Отдам предпочтение «Локомотиву». Исходя из того, что мы увидели в первом раунде, думаю, что им по силам обыграть ЦСКА. В том числе в сегодняшнем матче», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Первая игра между командами пройдет сегодня, 17 марта, и начнется в 19.30 по московскому времени.