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Сегодня, 14:42

Щитов считает, что «Металлург» одержит победу над «Авангардом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что «Металлург» одержит победу над «Авангардом» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Как я и говорил, фаворит в этой серии «Авангард», который повел со счетом 2-0. Но «Металлург» при своих трибунах должен вырвать победу, чтобы не подходить к краю пропасти. Отыграться будет очень тяжело. У Магнитогорска атакующая команда с хорошими мастерами, она показывает неплохой хоккей. Сегодня «Магнитка» возьмет свое и выиграет этот матч. Других вариантов у команды нет, и ее игроки прекрасно это понимают», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 21 марта в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-magnitka-segodnya-voz-met-svoe-drugih-variantov-u-nee-net/
Никита Щитов
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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