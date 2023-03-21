Щитов считает, что «Металлург» одержит победу над «Авангардом»

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что «Металлург» одержит победу над «Авангардом» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Как я и говорил, фаворит в этой серии «Авангард», который повел со счетом 2-0. Но «Металлург» при своих трибунах должен вырвать победу, чтобы не подходить к краю пропасти. Отыграться будет очень тяжело. У Магнитогорска атакующая команда с хорошими мастерами, она показывает неплохой хоккей. Сегодня «Магнитка» возьмет свое и выиграет этот матч. Других вариантов у команды нет, и ее игроки прекрасно это понимают», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 21 марта в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по мск.